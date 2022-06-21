اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:59 ص
أكرم القصاص
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هيئة الاستثمار: مصر دولة رائدة بصياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع المتغيرات العالمية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:54 ص
هيئة الاستثمار: مصر دولة رائدة بصياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع المتغيرات العالمية المستشار محمد عبدالرهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كتب محمد أسعد تصوير محمود فخري

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انطلقت منذ قليل فعاليات حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية والصفقات بين مصر والمملكة العربية السعودية للقطاع الخاص بمقر الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.
 
وقال المستشار محمد عبدالرهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه في ظل ظروف استثنائية فرضتها المتغيرات العالمية، يتطلب منا صياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع تلك المتغيرات، وكانت مصر رائدة في صياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع تلك المتغيرات، وهو ما انعكس بالإيجاب على جميع القطاعات الاقتصادية.
 
وأضاف خلال كلمته الافتتاحية، تم إطلاق حزمة من الحوافز لتحفيز مناخ الاستثمار وتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، ونعمل في هيئة الاستثمار على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتم إطلاق الرخصة الذهبية وخريطة مصر الاستثمارية، وتيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي ووضع خطط زمنية لتنفيذ المشروعات.
 
ويأتي حفل التوقيع بحضور عدد من الوزراء المصريين ووزير التجارة رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية المصرية المشتركة، ووزير الاستثمار السعودي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس مجلس اتحاد الغرف السعودي، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وعدد من أعضاء مجلس النواب. 
 
 
 

هيئة الاستثمار

مصر والسعودية

الاستثمار في مصر

محمد عبدالوهاب

دعم القطاع الخاص



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