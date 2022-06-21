مجلس إدارة تويتر يوافق على عرض إيلون ماسك لشراء المنصة بـ44 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن مجلس إدارة تويتر وافق على عرض إيلون ماسك لشراء المنصة بـ44 مليار دولار.

وفى وقت سابق، قال الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، إنه متردد بشأن ما إذا كان سيدعم الرئيس السابق دونالد ترامب أم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس فى الانتخابات العامة المقبلة فى الولايات المتحدة عام 2024، وأوضح أنه يخطط لاستثمار ما بين 20 إلى 25 مليون دولار فى لجان العمل السياسى المعروفة باسم "سوبر باكس"، من أجل دعم المرشحين السياسيين المعتدلين.

وفى مقابلة افتراضية مع وكالة بلومبرج بمنتدى قطر الاقتصادى، رد ماسك على سؤال حول ما إذا كان سيدعم ترامب فى انتخابات 2024، قائلا إنه لم يحسم رأيه بعد، لكنه سبق وأشار إلى أنه سيلقى بثقله خلف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لو قرر الأخير الترشح.