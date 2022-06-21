اليوم السابع
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إيلون ماسك يكشف موقفه من دعم ترامب فى انتخابات 2024

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 03:44 م
إيلون ماسك يكشف موقفه من دعم ترامب فى انتخابات 2024 إيلون ماسك
كتبت ريم عبد الحميد

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قال الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، إنه متردد بشأن ما إذا كان سيدعم الرئيس السابق دونالد ترامب أم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس فى الانتخابات العامة المقبلة فى الولايات المتحدة عام 2024، وأوضح أنه يخطط لاستثمار ما بين 20 إلى 25 مليون دولار فى لجان العمل السياسى المعروفة باسم "سوبر باكس"، من أجل دعم المرشحين السياسيين المعتدلين.
 
 وفى مقابلة افتراضية مع وكالة بلومبرج بمنتدى قطر الاقتصادى، رد ماسك على سؤال حول ما إذا كان سيدعم ترامب فى انتخابات 2024، قائلا إنه لم يحسم رأيه بعد، لكنه سبق وأشار إلى أنه سيلقى بثقله خلف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لو قرر الأخير الترشح.
 
وسئل ماسك مجددا عما إذا كان سيدعم ترامب، ليجيب قائلا: أعتقد أننى لم أحسم رأى فى هذه المرحلة بشأن تلك الانتخابات.
 
وأوضح ماسك أيضا، بحسب ما أشارت مجلة نيوزويك إلى أن يخطط لإنشاء لجنة عمل سياسى لدعم المرشحين المعتدلين السياسيين من أصحاب الأفكار الوسطية.
 
وعن مقدار المال الذى سيستثمره فى تلك اللجان، قال إنه مبلغ غير بسيط، ثم أوضح أنه سيكون ما بين 20 إلى 25 مليون دولار.
 
وسبق أن أعلن مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، أنه لم يعد يؤيد الحزب الديمقراطي، وسيصوت لصالح الجمهوريين في المستقبل.
 
وفى الشهر الماضى، كتب إيلون ماسك على "تويتر": "في الماضي كنت أصوت لصالح الديمقراطيين، لأنهم كانوا حزب الخير بشكل أساسي. لكنهم أصبحوا حزب الانقسام والكراهية، ولذلك لم يعد بإمكاني تأييدهم، وأنا سأصوت لصالح الجمهوريين".
 
وأضاف: "الآن شاهدوا كيف تتطور حملتهم القذرة ضدي".

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رو ندى سانتيس



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