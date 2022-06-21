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ماكرون: مستعدون لتقديم ضمانات أمنية للسويد وفنلندا حتى يصبحا عضوين في الناتو

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:31 م
ماكرون: مستعدون لتقديم ضمانات أمنية للسويد وفنلندا حتى يصبحا عضوين في الناتو ماكرون
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد باريس لتقديم ضمانات أمنية للسويد وفنلندا حتى يصبحا عضوين في حلف الناتو، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن إيمانويل ماكرون تحدث مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج في قصر الإليزيه، حيث إن هذا الاجتماع عقد استعدادا لقمة الناتو في مدريد، في الفترة من 28 إلى 30 يونيو، كما ناقش الجانبان الأوضاع الأوكرانية، واتفقا على مواصلة العمل للحفاظ على مستوى عال من التشاور والتنسيق بين الحلفاء.

وجدد الرئيس الفرنسي دعمه للبلدين في اختيارهما السيادي للانضمام إلى الحلف، مؤكدا أنهما شريكان وثيقان مع قدرات دفاعية قوية، مما سيسهم بالتالي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الأوروأطلسية، ولافتا إلى استعداد فرنسا لتقديم ضمانات أمنية للبلدين حتى يصبحا عضوين في الحلف.

 

 


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