اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 03:26 م
أكرم القصاص
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بولندا: استقبلنا 4 ملايين و213 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 03:22 م
بولندا: استقبلنا 4 ملايين و213 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الحرب الروسية الأوكرانية
وارسو (أ ش أ)

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 4 ملايين و213 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير الماضى.

وذكر "راديو بولندا" اليوم الثلاثاء، أن البلاد استقبلت أمس الإثنين 23 ألف لاجيء من أوكرانيا، مقارنة ب 24 ألفا و800 لاجىء في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 2.2 مليون لاجيء البلاد عائدين إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت، في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

 


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