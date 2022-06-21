لتحسين الرؤية والحفاظ على صحة العين.. اتبع هذه النصائح

فاطمة ياسر

ماذا تفعل لتحسين صحة العين والرؤية؟..يقدم التقرير المنشور عبر موقع "Versanthealth" بعض النصائح المهمة، ومنها:

-تناول أطعمة صحية

الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ تعد من أهم الخيارات الصحية، ومنها الجزر والبطاطا، لأنها تعمل علي تقوية النظر وتحسين الرؤية، كما أنه من ضروري أيضا تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، وهـ والزنك، ومضادات الأكسدة، ومنها الخضروات والفواكه.

-ممارسة التمارين الرياضية

القيام بالأنشطة البدنية تعد من أهم الحيل والنصائح لتحسين صحة العين والرؤية، لأن الرياضية تساهم بشكل كبير في تحسين تدفق الدم الغني بالأكسيجن، وتنشيط الدورة الدموية، وهذا يساهم في تقوية النظر.

-ابتعد عن الإلكترونيات لراحة العين

يجب إراحة العين عن طريق تحديد أوقات معينة ومحددة للجلوس أمام شاشات المحمول والكمبيوتر، لأن الإسراف في استخدامهم يزيد من فرص التعرض لإجهاد العين مما يعرضك لضعف الرؤية.

-أخذ قسط كافٍ من النوم

هناك صلة بين النوم الجيد والحفاظ علي صحة العين، لأن قلة النوم تتسبب في تعرضك للإجهاد الذي يتسبب في إضعاف النظر، ولذا يجب النوم من 7 إلي 8 ساعات في اليوم.