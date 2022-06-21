اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:22 م
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غادة والي تناقش أطر التعاون مع وزير التعليم العالي

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:51 م
غادة والي تناقش أطر التعاون مع وزير التعليم العالي جانب من اللقاء
كتبت هند المغربي

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اجتمعت الدكتورة غادة والي وكيلة امين عام الامم المتحدة و المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة 
 
أجتمع اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمناقشة أطر التعاون والتحديات الراهنة في كثير من المجالات واهمها:الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات.
 
وبالأخص برنامج العلاج باستخدام "بدائل الأفيون"  الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة الإيدز مع زيادة البحث العلمي لتحليل أسباب تغير نسب ظهور الفيروس، ونشر الوعي والدور المجتمعي في الوقاية من تعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة/الإيدز وفق  الأمم المتحدة بالاضافه الي مناقشه الدعم الصحي والنفسي لمجتمعات المهاجرين واللاجئين، وتدريب مقدمي الخدمات الصحية على تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص، النزاهة ومكافحة الفساد في مجال الصحة، مع تقديم مقياس مطور من قبل المكتب تحت عنوان "حالة النزاهة" لقياس الشفافية في المؤسسات.
 
وأيضاً في إطار متابعة قرارات إعلان شرم الشيخ الذي صدر في ختام أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
 
واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على سبل المضي قدما لدعم مصر في قطاع الصحة ضمن اختصاصات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
 
 

الأمم المتحدة

غادة والي وزير التعليم



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