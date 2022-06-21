طلاب الثانوية يعترفون بتداول أسئلة الامتحانات عبر هواتفهم المحمولة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

اعترف 3 طلاب بتداول امتحانات الثانوية العامة باستخدام هواتفهم المحمولة، وتبين أنهم من محافظات "الغربية – الشرقية – قنا" وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

وبدأ قرابة 707 ألف و992 طالب وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بالثانوية العامة أداء امتحان مادة التربية الدينية داخل 2089 لجنة سير، حيث انطلاق الامتحان فى التاسعة صباحا ولمدة ساعة ونصف، واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة وصلت فى مواعيدها وتم فتح المظاريف وتوزيع أوراق البابل شيت والأسئلة على الطلاب فى مواعيدها، كما حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بارتداء الطلاب كمامات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع ويؤدى الطلاب الثلاثاء 21 اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو قبل انطلاق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.