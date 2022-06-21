ضبط 1937 مخالفة "سارينة" و4 آلاف سيارة بزجاج "فاميه" على مستوى الجمهورية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

رصد رجال المرور، مخالفات قائدى المركبات، بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ، والمحظور تركيبها أو استعمالها، إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية.

ونجحت الجهود في مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة، في ضبط عدد (1937) مخالفة أجهزة صوتية، وضبط عدد (2328) مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط عدد (4581) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، وضبط عدد (4894) مخالفة ملصقات وضبط عدد (99) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (380) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (665) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (1354) ملصقات مخالفة.