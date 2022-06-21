شاهد آراء طلاب الثانوية بالمنصورة فى امتحانى الاقتصاد والإحصاء.. لايف

وأدى 49 ألفا و682 طالبا وطالبة، منهم 27 ألفا و252 طالبا وطالبة بالقسم العلمي "علوم" و6630 طالبا وطالبة بالقسم علمى "رياضة"، و14 الفا و381 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى، لجنة بـ17 إدارة تعليمية بمحافظة الدقهلية امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

وكان على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، قد أكد انتهاء مديرية التربية والتعليم من كل استعدادات لجان الامتحان وجاهزية 149 لجنة المنتشرة بمدن وقرى المحافظة التابعة لـ17 إدارة تعليمية، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير وتوفير المطهرات، والإضاءة الجيده وإضافة لمتطلبات السلامة المهنية، فضلا عن توفير الجو الهادئ لهم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه تم الانتهاء من تجهيز 37 استراحة خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، وتم التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة وتجهيزها بالأثاث ووسائل الراحة اللازمة والخدمات المعاونة، ومراعاة قرب موقعها من لجان الامتحانات.

وأكد عبد الرؤوف إنهاء الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتكثيف أعمال تعقيم وتطهير مقار اللجان قبل وبعد الامتحانات وتوافر الإنارة الكافية والبديلة حال انقطاع التيار الكهربائى.

وأشار على عبد الرؤوف إلى أنه تم الاطمئنان على وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية للمتابعة والتنسيق مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل أى عقبات وحل المشكلات فور حدوثها.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه تم عقد برتوكول تعاون مع وكيل وزارة الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنه امتحانيه والتأكيد على التباعد والمسافات البينية الآمنة بين الطلاب داخل اللجان، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومنع تكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال فترة الامتحانات.

وأكد "عبد الرؤوف" تم عقد بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين صناديق أوراق الامتحانات وتأمين اللجان الامتحانيه خلال امتحانات الثانوية العامة، وذلك لحماية الطلاب، مع عدم السماح لذويهم بالتواجد في حرم اللجان ومنع التجمعات فضلا عن منع محاولات الغش من خارج اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه جرى التنسيق مع رئيس لجنه إدارة الثانوية العامة أسامة الوكيل، على توفير كواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للامتحان وتوفير الكمامات والمطهرات على أبواب اللجان، ضمانا لسلامة الطلاب.