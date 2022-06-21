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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-6-2022 فى مصر

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:23 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-6-2022 فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 21-6-2022، بكافة البنوك العاملة فى مصر، وسجل بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.71 للشراء، 18.77جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية سجل 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.71 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.71 جنيه للشراء.
 
18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.71 جنيه للشراء.
 
18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.73 جنيه للشراء.
 
18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.71 جنيه للشراء.
 
18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

18.72 جنيه للشراء.
 
18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.73 جنيه للشراء.
 
18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.74 جنيه للشراء.
 
18.79 جنيه للبيع.

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