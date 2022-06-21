رفع 1551 طن مخلفات وتراكمات فى حملات بمدينة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الهيلتون بمنطقة الكرنك بحي شمال، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة.

وخلال الجولة تمت متابعة أعمال إزالة "البلدورات المتهالكة" تمهيدا لتركيب بلدورات جديدة مطابقة للمواصفات الفنية ومحازاتها بطول الشارع من الجانبين، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، لإضفاء المنظر الجمالي اللائق للمدينة، وذلك بحضور رئيس حي شمال أحمد عوض الله ومحسن أبو الفضل نائب رئيس الحي وفتحي يوسف حسن مدير حملة المعدات الثقيلة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، علي مواصلة رفع كفاءة شوارع حي شمال المختلفة من حيث تسويتها وإزالة ورفع المخلفات الصلبة الناتجة من توسعه الشوارع أولاً بأول ، ومتابعة سرعة الإنجاز في العمل حسب الجدول الزمني المقرر.

وعلى صعيد آخر وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري، قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بتنفيذ حملات نظافة موسعة لرفع المخلفات والتراكمات الصلبة بعدد من شوارع الأحياء التابعة للمدينة، وذلك على مدار الأسبوع الماضي

واستهدفت الحملات شوارع الأحياء الآتية، حي جنوب (الجولي فيل وخالد بن الوليد ومنطقة موقف البياضية والتليفزيون وأحمد عرابي والمدينة المنورة)، وحي وسط ( أحمد النجم وبارك الحنطور بجوار معبد الأقصر وابو الجود وطريق الكباش)، وحي شمال ( الشونة وبدران والمركز الحضري للمرأة ودائري النجع الطويل والسبتة والتماسيح وموقف الحنطور بجوار معبد الكرنك )، وحي شرق ( النزهة وشل ومزلقان نجع الشيخ وسوق خضار شرق السكة )، وحي المطار ( الموقف العام للمحافظة والقباحي الشرقي وكولة الناظر وجامع الرحمة بالفاخورة ومنشأة العماري والزناقطة) والعديد من المناطق والشوارع الفرعية الأخرى بكل حي ، وذلك تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش ورؤساء الأحياء ونوابهم ومسؤولي قطاعات النظافة بكل حي بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة وحملة المعدات الثقيلة.

وأسفرت الحملات عن رفع 1183 طن قمامة و368 طن أتربة وتراكمات صلبة، ويجري العمل بصورة مستمرة لرفع القمامة والمخلفات والتراكمات والإشغالات من شوارع أحياء المدينة بهدف الظهور بالمظهر الحضاري اللائق لمدينة الأقصر.















