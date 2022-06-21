حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالإسكندرية

الإسكندرية- أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 60 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار به علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذ من دائرة قسم شرطة ثان الرمل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي وبحوزته عثر علي 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، فتم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.