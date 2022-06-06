تجديد حبس عاطل لحيازته كمية من الحشيش بقصد الاتجار بها في الإسكندرية

الإسكندرية اسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 110 طربات حشيش، بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة القسم، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض، وبمواجهته أيدا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.