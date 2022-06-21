تمهيدا لاستقبال الأضاحى.. محافظ قنا يتفقد التشطيبات النهائية بمجزر الوقف

قنا- صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمجزر مدينة الوقف، للاطمئنان على معدلات التنفيذ، والتأكد من تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية فى التشطيبات، رافقه الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندسة ابتسام صموئيل وكيل وزارة الإسكان، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس صالح محمد مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد على، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بالإضافة إلى كل من المهندسة نجلاء صابر، والمهندسة ايرينى ألفى، والمهندس محمود حسين المشرفين على تنفيذ المجزر.

وقال محافظ قنا، إن المجزر مقام على مساحة 4200 متر مربع، بتكلفة مالية تصل إلى 4 ملايين جنيه بتمويل مشترك من برنامج التنمية المحلية والخطة الإستثمارية للمحافظة، وسوف يخدم أهالي مركز الوقف والمراكز المحيطة، مشيرا إلى أن المجزر يتكون من عنبريّ ذبح احدهما على مساحة 200 متر لذبح رؤوس الماشية الكبيرة، والآخر على مساحة 120 متر لذبح رؤوس الماشية الصغيرة ، بالإضافة إلى غرفة المسمط، وغرفة تجميع الجلود ، وغرفة الإعدام، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وغرف الأمن.

ووجه محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، تمهيدا لإستقبال الذبائح خلال عيد الأضحى المبارك والذى يشهد كثافة فى عمليات ذبح الأضاحى، مؤكدا أن عنابر الذبح مجهزة بأحدث المعدات التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية ، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة

وأضاف الداودي، أن إنشاء المجزر يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو إنشاء مجازر جديدة مطورة، وتطوير المجازر القائمة ورفع كفاءتها لضمان تقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب، والقضاء على عمليات الذبح التى تتم خارج المجازر الحكومية



جولة المحافظ



جولة محافظ قنا لتفقد المجزر



صورة لمجزر الوقف



مجزر الوقف بقنا