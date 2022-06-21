المنفى: لقاء "الحداد" و"الناظورى" بمصر خطوة مهمة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

كتب أحمد جمعة

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن اللقاء الذي جمع رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني عبد الرازق الناظورى مع رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية الفريق أول ركن محمد الحداد يعد خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع الفريق الحداد في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، حيث قدم الحداد للمنفي إحاطة كاملة حول زيارته الأخيرة للقاهرة، ضمن مساعي المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية، ودعم جهود قيام الدولة المدنية.

ويذكر أن الناظورى والحداد التقيا فى القاهرة بالتزامن مع الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستورى لمناقشة توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج جميع المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وتجنب التصعيد والانزلاق إلى الاشتباكات بين المجموعات المسلحة والبناء على لقاءاتهما السابقة التي عقدت في مدينة سرت.