ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.18% بجلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات، بعد هبوط 3 جلسات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 221 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 646.553 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 9697 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1726 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11920 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3922 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2680 نقطة.