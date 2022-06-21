اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.18% بجلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:53 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.18% بجلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات، بعد هبوط 3 جلسات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 221 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 646.553 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 9697 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1726 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11920 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3922 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2680 نقطة.
 

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