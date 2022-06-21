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إيمانويل ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:57 ص
إيمانويل ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية ماكرون
كتب سمير حسنى

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رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية، جاء ذلك نقلا عن تقارير إعلامية.

قالت صحيفة دايلى ميل البريطانية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد يواجه تصويتا بسحب الثقة، بعد خسارته أغلبيته البرلمانية، حيث عاقب الناخبون قائدهم المتعجرف، واختاروا بدلا منه اليمين المتطرف واليسار المتطرف.

وأضافت الصحيفة أن ماكرون، الذى فاز قبل شهرين فقط بإعادة انتخابه، أصبح محاصرا الآن بعدما خسر تحالفه 105 مقاعد، ما يعنى أنه سيعانى من أجل تنفيذ أجندته الوسطية.

وحقق اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان وتحالف اليسار بقيادة جان لوك ميلنشون أكبر انتصارات فى الانتخابات التشريعية.

 وقال تحالف نوبيز اليسارى بقيادة ميلنشون إنه يخطط لإجراء تصويت سحب الثقة ضد الحكومة فى الخامس من يوليو.

 

 وأصبح تحالف نوبيز ثانى أكبر تكتل فى الجميعة الوطنية، وذلك بعد انتخابات أمس الأحد، لكنه لا يملك ما يكفى من الأصوات بمفرده لتبنى تصويت سحب الثقة، ولديه عدد قليل من الحلفاء فى البرلمان المنقسم بشدة. 


ماكرون

فرنسا

رئيسة وزراء فرنسا

اخبار فرنسا



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