اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالمنوفية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:16 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالمنوفية حادث - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب قبل قليل 7 أشخاص فى حادث تصادم على طريق شبين الكوم - بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء سالم الدمينى، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من وقوع حادث تصادم ، وبالانتقال والفحص تبين إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على طريق شبين الكوم - بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

حادث تصادم



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