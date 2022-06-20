إصابة 11 مواطنا فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص فى مدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية الرياينة، ما أسفر عن إصابة 11 مواطنا من ركاب السيارتين، وسقوط سيارة ميكروباص فى ترعة الرياينة، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى حورس بأرمنت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص أمام منطقة ترعة الرياينة، وأسفر الحادث عن إصابة 11 مواطن من ركاب السيارتين، وسقوط السيارة الميكروباص فى ترعة الرياينة، وتدخلت على الفور قوات مركز شرطة أرمنت ومجلس المدينة، وتم نقل جميع المصابين لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم فى مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى نفس السياق تحقق النيابة العامة بالأقصر، في واقعة سرقة سيارة تابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، وذلك من امام منزل وكيل الوزارة بمدينة أرمنت غرب المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق، وتحرر المحضر رقم 10139 جنح مركز ارمنت.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، بلاغا يفيد بسرقة سيارة ربع نقل، تحمل رقم 1649، خاصة بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، من أمام منزل وكيل الوزارة بمدينة أرمنت، وذلك على الطريق السريع أمام المنزل، وأصدر مدير الأمن تعليماته بسرعة التحقيق في الواقعة، وكلف رجال المباحث بتكثيف التحريات وسرعة ضبط الجناة، وبمتابعة كاميرات المراقبة تلاحظ هروب الجناة بالسيارة حتى محافظة أسيوط، واختفت بعد ذلك، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.