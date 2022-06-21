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إصابة طالبة بهبوط أثناء أداء امتحانى الاقتصاد والإحصاء اليوم بالمنيا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:42 م
إصابة طالبة بهبوط أثناء أداء امتحانى الاقتصاد والإحصاء اليوم بالمنيا لجان الثانوية العامة - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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شهدت مدرسة ابناء الثورة بمدينة بنى مزار بمحافظة المنيا حالة إعياء لطالبة أثناء أداء امتحان الشهادة الثانوية مادتى الاقتصاد والإحصاء اليوم الثلاثاء، وعلى الفور تم علاجها واستكمال الامتحان .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة يفيد بإصابة طالبة بهبوط أثناء أداء الامتحان اليوم بمدرسة الثورة التابعة لمركز بنى مزار وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وتحرر محضر بالواقعة.

وكان المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا أن غرفة العمليات لم تتلقى اى شكوى من الطلاب او أولياء الأمور متعلقه بصعوبة الامتحان اليوم، وان الامتحانات مرت بسلام.



 


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