أسقفية الشباب ومهرجان الكرازة تنظم اللقاء السنوى مع المكفوفين

كتب: محمد الأحمدى

نظمت لجنة أسرة القديس ديديموس البصير بأسقفية الشباب ومهرجان الكرازة المرقسية اللقاء السنوى للمكفوفين، بمناسبة الاحتفال بعيد رحيل القديس ديديموس الضرير، تحت عنوان "قوتى فى الضعف تكمل" بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، بحضور الأنبا موسى أسقف الشباب و 180 مخدوم وخادم من إيبارشيات وأحياء القاهرة.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، تلاه فقرات روحية دارت حول شعار اليوم "مفهوم القوة".

يعتبر مهرجان الكرازة المرقسية في الكنيسة الأرثوذكسية من أبرز الأنشطة التي يقوم عليها أسقفية الشباب حيث جاءت فكرته عام 2004 وحمل وقتها شعار "أنتم نور العالم" وكان الهدف منه تنمية مهارات أبناء الكنيسة خلال فترة الصيف فى الموهبة المفضلة له، وكان التسابق فى العام الأول للمهرجان، قاصرا على أحياء القاهرة الكبرى فقط، بعد ذلك توسع التنافس على مستوى إيبارشية جمهورية مصر العربية.

وفى السنوات الأخيرة توسع خدمة مهرجان الكرازة ليشمل العديد من الايبارشيات خارج مصر، وبدأ التنافس من جميع إيبارشيات الأقباط فى السودان والمهجر.



لقاء الأنبا موسى مع المكفوفين



جانب من لقاء الأنبا موسى