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وزير خارجية إستونيا: الاتحاد الأوروبى يناقش الحزمة الـ7 من العقوبات ضد روسيا

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:57 ص
وزير خارجية إستونيا: الاتحاد الأوروبى يناقش الحزمة الـ7 من العقوبات ضد روسيا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإستوني، أندريس سوت، مناقشة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، وفقا لروسيا اليوم

وأضاف القائم بأعمال وزير الخارجية الإستوني، أنه من المقرر مناقشة الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك مزيد من الإجراءات في قطاع الطاقة.

وأوضح القائم بأعمال وزير الخارجية الإستوني، أن نستمر في زيادة التأثير على روسيا ودعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية والعسكرية، وللقيام بذلك، يتعين علينا بالطبع العمل على الحزمة السابعة من العقوبات، والتي يجب أن تشمل كذلك الطاقة، ما سيؤثر على نحو إيجابي على تنويع مصادر الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي.

وفى وقت سابق أكد سيرجي جايداي رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوغانسك التابعة لسلطات أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية فقدت السيطرة على ميتلكينو بالقرب من سيفيرودونتسك، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوغانسك التابعة: فقدنا السيطرة على ميتلكينو بالقرب من سيفيرودونتسك. القتال مستمر في العديد من القرى حول سيفيرودونتسك وحول ليسيتشانسك.

 

وتابع رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوغانسك التابعة: للأسف لم نعد في الوقت الراهن نسيطر على ميتلكينو القريبة من مركز المقاطعة.

 


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