وزير المالية: تم تحويل 700 مليار جنيه لصناديق المعاشات لأول مرة فى تاريخ مصر

استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، الجهود التي بذلتها الحكومة لتسديد الأقساط الخاصة بصندوق التأمينات والمعاشات، مضيفا :" كانت هناك ديون لصناديق المعاشات تزيد عن 800 مليار جنيه، وحتى الآن تم تحويل 510 مليارات فى 3 سنوات، والتحويلات الجديدة ستكون وصلت لـ 700 مليار، وهذا لم يحدث فى تاريخ مصر".

وأشار "معيط" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، إلي أن المعاشات الآن أصبحت وتحولت إلي كيان مؤسسى وأصبحت لديها قدرة مالية تساعد الدولة".

وأضاف: "صحننا وضع بعد 50 سنة، مضيفا:"أنه تم تخصيص 191 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى 701 مليار جنيه على مدار 4 سنوات".

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الأرقام الموازنية في العام المالى الجديد 2022/ 2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التى أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.