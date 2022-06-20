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مياه الشرب بالبحر الأحمر: تعديل الضخ بغارب بسبب عطل مفاجئ بمحطة الكريمات

الإثنين، 20 يونيو 2022 12:05 ص
مياه الشرب بالبحر الأحمر: تعديل الضخ بغارب بسبب عطل مفاجئ بمحطة الكريمات انقطاع مياه الشرب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن تعديل مواعيد ضخ المياه بمناطق مدينة رأس غارب، شمال المحافظة، نظرا لحدوث عطل مفاجئ بمحطة مياه الكريمات المغذية للمدينة. 

وأكدت الشركة فى بيان لها، أنه سيتم تعديل المياه كالتالى، أولا المنطقة الشمالية، سيتم الضخ بها الثلاثاء وهى شارع مخبز الأندلس، شارع الشويخات والحراجية، والـ١٢٨ وحدة وخلف مدرسة الساعاتى والعبور ومنطقة الوادى ومنطقة التليفزيون والتعاون وصديق.

كما سيتم الضخ فى مساكن الشركة العامة يوم الثلاثاء وهى "سوريا الشمالية وسوريا الجنوبية و بورسعيد ومساكن دمشق" منطقة المجمع التجارى ومنطقة الأزهر القديم، والـ۳۰ مسكن، والحراجية "شارع السميرى _ شارع الكنيسة " والصفوف ومنطقة القسم والعائلات وش بركة، وعمارات الكمين ومساكن الـ144 و108 و96 و60 والـ48  والـ50 وحدة وحى الأمل والـ48 والكافتيريات

ويتم الضخ يوم الأربعاء المقبل بمناطق السقالة وخوررحمى ومنطقة الجوازات، والصحراويه - عمارات ابو النصر- عمارات محمود رضا - وعمارات ۱۰۰۸ وحده - عمارات ٤٩٦ وحده، المعاشات القديمة والايمان والحاج نور ومنطقة الكهرباء، والسوق القديم وسوريا الجنوبية وعمارات خوررحمی (المحكمة) وال 46 وحدة, والوحدات السكنية (100 - 75 ۔ 72- 57 ) وحده الـ 607 وحدة والـ 32 وحدة ومساكن النيابة و الـ 253 وحدة و عمارات مبارك.

 


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