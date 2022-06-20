مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 8 رحلات طيران دولية أوروبية مختلفة تصل من المطارات الدولية المختلفة، ضمن 108 رحلات طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضي .

وكشفت جداول رحلات الطيران الاسبوعية المقرر أن يستقبلها مطار مرسي علم الدولي، بداية من السبت وحتي الجمعة المقبل وصول 108 رحلات طيران للمطار خلال الاسبوع، بينها 103 رحلات دولية أغلبها أوروبية.

كما تبين من كشوف رحلات الطيران، أن من المقرر أن تصل خلال الاسبوع 5 رحلات داخلية والرحلات الدولية تصل منها 3 من بلجيكا و5 من هولندا و16 رحلة من إيطاليا و14 من ألمانيا و32 من التشيك و21 من بولندا و3 رحلات من سويسرا و5 رحلات داخلية .

من جانبه، قال أبو الحجاج العماري، خبير سياحي بمدينة مرسي علم أن هناك زيادة حقيقة فى معدلات الوصول إلى مرسى علم أسبوعية، حيث وصلت خلال الأسبوع الحالي السياحية النمساوية وهناك معدلات زيادة في وصول السياحة المجرية وعودة الرومانية مرة أخرى .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مدينتى مرسي علم والغردقة أصبحتا وجهتان أساسيتان خلال الايام الحالية للسياحة الاوروبية بشكل عام علي رأسها الألمانية في الغردقة والبولندية والتشيكية في مرسي علم .