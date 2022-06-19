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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 17 رحلة طيران أوروبية تقل قرابة 3 آلاف سائح

الأحد، 19 يونيو 2022 12:11 م
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 17 رحلة طيران أوروبية تقل قرابة 3 آلاف سائح رحلات الطيران
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 17 رحلة طيران دولية اوربية مختلفة تصل من المطارات الدولية المختلفة، ضمن 108 رحلات طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من أمس السبت

وكشفت جداول رحلات الطيران الاسبوعية المقرر أن يستقبلها مطار مرسي علم الدولي، بداية من أمس السبت وحتي الجمعة المقبل وصول 108 رحلات طيران للمطار خلال الاسبوع، بينها 103 رحلات دولية أغلبها أوروبية. 

كما تبين من كشوف رحلات الطيران، أن من المقرر أن تصل خلال الاسبوع 5 رحلات داخلية والرحلات الدولية تصل منها 3 من بلجيكا و5 من هولندا و16 رحلة من ايطاليا و14 من المانيا و32 من التشيك و21 من بولندا و3 رحلات من سويسرا و5 رحلات داخلية .

من جانبه، قال أبو الحجاج العماري، خبير سياحي بمدينة مرسي علم أن هناك زيادة حقيقة فى معدلات الوصول إلي مرسي علم أسبوعية حيث وصلت خلال الأسبوع الحالي السياحية النمساوية وهناك معدلات زيادة في وصول السياحة المجرية وعودة الرومانية مرة أخرى  . 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مدينتى مرسي علم والغردقة أصبحتا وجهتان أساسيتان خلال الايام الحالية للسياحة الاوروبية بشكل عام علي رأسها الألمانية في الغردقة والبولندية والتشيكية في مرسي علم .

 

 


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