محافظ كفر الشيخ يعلن تغيب 132 طالبا وطالبة فى أول امتحانات الثانوية العامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،تغيب 132 طالب وطالبة فى أول امتحانات الثانوية العامة ، مؤكد على أن غرفة العمليات بالمحافظة لم ترصد أي مخالفات في اليوم الأول من الامتحانات، وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الامتحانات عبر عبر الفيديو كونفرانس ، والتواصل المستمر مع غرفة مديرية التعليم والغرف الفرعية والجهات المعنية.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع أعمال امتحانات الثانوية العامة، عبر الفيديو كونفرانس والتواصل مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، واطمأن على سير الامتحانات، وتوفير سبل الهدوء للطلاب، مؤكداً أن 21 ألفا و180 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية، وتغيب عن أداء الامتحان 132 طالبا وطالبة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات بالمحافظة وبالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، موجهاً الشكر لرؤساء اللجان ورجال الأمن والتربية والتعليم ورجال الإسعاف والصحة وكل الجهات المعنية، على ما يبذلونه من جهود لتوفير الهدوء للطلاب، داعيا الله أن يوفق أبنائنا الطلاب.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن غرف العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى، ولم ترصد مخالفات في اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة، وبمجرد الانتهاء من الامتحانات سيتم تعقيم وتطهير اللجان، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.