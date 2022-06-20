محافظ أسيوط: تشكيل لجنة لفحص المرافق بمبنى تعرض لحريق محدود اليوم.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن قوات الحماية المدنية نجحت فى السيطرة على حريق محدود بمخزن تغذية بمبنى مجاور لإحدى المدارس بحى غرب مدينة أسيوط، دون وقوع أية خسائر أو إصابات باستثناء حريق بعض الأخشاب بالمخزن.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بنشوب حريق محدود بمخزن بالدور الأرضى بمبنى مجاور لإحدى المدارس بحى غرب أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أية خسائر أو إصابات.

كما نتقل إلى موقع الحريق محمد بشير رئيس حى غرب والعميد حسام القرنشاوى مدير ادارة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق والذى اسفر عن احتراق بعض المخلفات الورقية والكرتونية.

وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته بتشكيل لجنة من هيئة الابنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم ورئاسة حى غرب والإدارة الهندسية ومسئولى شركات المرافق والكهرباء لمعرفة أسباب الحريق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومراجعة سلامة المبنى والمبانى المجاورة وسلامة كافة المرافق به من "كهرباء ومياه" ورفع تقرير عاجل بالموقف لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.