اليوم السابع
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السيطرة على حريق محدود بإحدى لجان الثانوية العامة في حى غرب أسيوط

الإثنين، 20 يونيو 2022 12:06 م
السيطرة على حريق محدود بإحدى لجان الثانوية العامة في حى غرب أسيوط حريق - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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سيطرت الحماية المدنية على حريق محدود شب في بعض المخلفات بمدرسة علي بن أبى طالب بحى غرب مدينة أسيوط، حيث أن المدرسة بها لجان امتحانات الثانوية العامة دون تأثر اللجان وسير عملية الامتحانات.

وكانت غرفة العمليات بديوان عام محافظة أسيوط، قد تلقت إخطارا بنشوب حريق محدود ببعض المخلفات في مدرسة على بن أبى طالب بحى غرب أسيوط، وتم الدفع بالحماية المدنية والسيطرة على الحريق.

وكان طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، قد انتظموا في لجان الامتحانات اليوم الإثنين بإجمالي 28376 طالبا وطالبة موزعين على 87 لجنة منهم 15752 طالبا وطالبة علمى علوم، و2003 طالب وطالبة علمى رياضة ، و9622 طالبا وطالبة أدبي وسط إجراءات وقائية وتأمينية مشددة وانتشار رجال الشرطة أمام وفي محيط اللجان الامتحانية .

وقال محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، فى بيان له، إنه جرى تجهيز لجان الامتحانات من حيث الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتأكد من تجهيز اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول والانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف دسوقى أن عدد المراقبين 6078 مراقب منهم 4749 ذكور و1329 اناث وعدد الاستراحات للمراقبين 22 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة ، لافتًا إلى إنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ.

 


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السيطرة على حريق

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حى غرب أسيوط



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