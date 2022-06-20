كتبت ميرفت رشاد

يعانى العديد من الأشخاص من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ويسعى الجميع باستمرار فى إيجاد طرق للحفاظ على مستويات صحية من تجنب التدخين إلى تضمين التمارين الرياضية في العادات اليومية، هناك بعض الممارسات القياسية التي يتخذها الأشخاص للمساعدة في تقليل الكوليسترول لديهم.

ولكن عندما يتعلق الأمر بنظامنا الغذائي، فإن بعض النصائح تكون أقل وضوحًا إذا أردنا أن نرى تلك المستويات تبدأ في الانخفاض بالتأكيد ، نحن نعلم أن شرب الصودا السكرية وتناول الدجاج المقلي مع الجلد أمر محظور إلى حد كبير عند محاولة السيطرة على مستويات الكوليسترول الصحية، وفقا لما نشره موقع "eatthis"،ولكن ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول اللحوم الحمراء؟

ما الذي يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول؟

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة شائعة يواجهها العديد من الأشخاص ، ويمكن أن يؤدي وجوده إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وحتى الموت المبكر بين بعض السكان.

يمكن للعديد من العوامل أن تلعب دورًا في خطر إصابة الشخص بارتفاع الكوليسترول ، وفقًا للخبراء ، فإن قلة النشاط البدني وتدخين التبغ والسمنة يمكن أن تؤدي جميعها إلى خطر تعرض الشخص لمستويات مرتفعة من الكوليسترول ، وعندما يتعلق الأمر بالوراثة ، فإن إصابة أحد أفراد الأسرة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يمكن أن يعرضك لخطر مواجهة نفس الحالة ، حتى لو كانت ممارسات أسلوب حياتك مثالية.

هل تناول اللحوم الحمراء يسبب ارتفاع الكوليسترول؟

صحيح أن قطعًا معينة من اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، وهي مادة مغذية يمكن ربطها بارتفاع مستويات الكوليسترول عند تناولها بكميات زائدة، لهذا السبب ، من الشائع أن تسمع أنه يجب عليك تقليل تناولك من اللحوم الحمراء عند إدارة نسبة الكوليسترول لديك.

بالتأكيد ، هناك قطع من اللحوم الحمراء غنية بالدهون المشبعة ويمكن أن تسهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول عند تناولها كثيرًا جنبًا إلى جنب مع الأطعمة الأخرى التي تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يميل الأشخاص الذين يتناولون المزيد من اللحوم الحمراء إلى اتباع أنماط غذائية غير صحية ، بما في ذلك شرب المزيد من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر ، قد تميل الدراسات القائمة على الملاحظة إلى اقتراح أن تناول المزيد من اللحوم الحمراء مرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول عندما يكون نمط الحياة العام والخيارات الغذائية التي يختار متناولي اللحوم الحمراء اتباعها تساهم في هذه المخاطر الصحية.

قد لا يؤدي تضمين اللحوم الحمراء إلى جانب نمط الأكل الصحي بالضرورة إلى رفع مستويات الكوليسترول، إذا كنت تتناول 3-4 أونصات من اللحم البقري مع الكثير من الخضار والحبوب الكاملة والدهون الصحية ، فقد تفاجأ برؤية أن مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن تظل ضمن الحدود الطبيعية،

وفقًا للبيانات المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن اتباع نظام غذائي متوسطي يحتوي على أجزاء صغيرة من اللحم البقري الخالي من الدهون ساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار، وأظهرت دراسة أخرى أنه عند تضمينه في نمط غذائي منخفض الدهون المشبعة وصحي للقلب ، فإن تناول كميات محددة من اللحم البقري الخالي من الدهون لا يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول .