4 مؤشرات تؤكد وصول الكوليسترول إلى مستويات خطيرة.. تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

بينما يعتبر الكوليسترول أمرًا حيويًا لصحة الإنسان ويؤدي وظائف أساسية في الجسم ، إلا أن زيادته يمكن أن تسبب مخاطر الإصابة بحالات صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفى السطور القادمة سنوضح 4 مؤشرات على وصول الكوليسترول إلى مستويات خطيرة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم في الأسرة؟

يقول الأطباء إن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من ارتفاع الكوليسترول يجب أن يتوخوا الحذر، في كثير من الأحيان، تكون جيناتك من أكبر العوامل التي تحدد مستويات الكوليسترول لديك.

زيادة الوزن:

يرى الأطباء أن زيادة الوزن مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، كلما زاد وزنك، زادت احتمالية إصابتك بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري أو مرض القلب.

التدخين:



يرتبط تدخين السجائر ارتباطًا وثيقًا بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة أو كنت مدخنًا ، فمن المهم جدًا أن تعرف أرقامك لتجنب الإصابة بأمراض القلب .

النساء في خطر:



تشير الدراسات إلى أن النساء يعانين بشكل خاص من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ولا يدركن ذلك، ما يقرب من 45 % من النساء فوق سن 20 لديهن كوليسترول إجمالي يبلغ 200 ملجم / دل وما فوق ، وهو ما يعتبر مرتفعًا ، لكن استطلاعًا أجرته جمعية القلب الأمريكية وجد أن 76 % من النساء لا يعرفن .