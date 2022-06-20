لعشاق القهوة.. بلاش تشربها بعد الساعة 12 ظهرا

كتبت ميرفت رشاد

قد تكون القهوة واحدة من أكثر المشروبات الصحية وفوائد فنجان القهوة لا تتوقف عند اليقظة البسيطة ؛ يمكن للقهوة السوداء أن تعزز المهارات المعرفية ، وتساعد على الهضم ، وتعمل كمضاد للالتهابات، تشير أخصائية التغذية شارون كاتزمان، إلى كميات صغيرة من الأبحاث الجديدة التي تشير إلى أن القهوة قد تكون وسيلة مفيدة ضد الخرف، ولكن مع وجود العديد من الفوائد ، هل هناك أي ظرف قد يكون فيه ضرر القهوة أكثر من نفعه؟ وفى السطور القادة سنوضح أسوأ الأوقات لشرب القهوة ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



1 -بعد الظهر: تناول القهوة بعد الساعة 12 مساءً حرفياً ، على الرغم من أنه قد يبدو منتصف الصباح ، إلا أنه يؤثر بشكل خطير على جدول نومك .

2-تناول أكثر من فنجان قهوة:

القهوة ليست استثناء من القول المأثور القديم "كل شيء باعتدال" ومع ذلك ، يمكنك الحصول على كمية كبيرة دون المبالغة في ذلك، تنصح كاتزمان بتناول 2-3 أكواب - بعد الكوب 3 أو 4 ، يمكن أن يسبب الجفاف، وشرب أكثر من 4 أكواب في اليوم يعتبر من عادات القهوة التي تقصر حياتك حسب العلم .

3 – تناول القهوة على معدة فارغة:

تناول قهوة الصباح ، و شربه على معدة فارغة يمكن أن يسبب عدم الراحة، بسبب مستويات الحموضة قد تكون مشكلة للأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة، والارتجاع ، ومشاكل الجهاز الهضمي ، وحتى مجرد اضطراب في المعدة.

4 -عندما تكون مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة: