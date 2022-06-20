فقدان الوزن يقلل مخاطر الإصابة بمرض السكرى

كتبت فاطمة خليل

أكد الخبراء والأطباء أن فقدان الوزن يمكن أن يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، وبحسب الخبراء فإن فقدان الوزن بحوالي 15 كجم هو الرقم السحري لمنع مرض السكري، وحتى فقدان 5-7٪ من وزن الجسم يساعد في الوقاية من مرض السكر، بحسب موقع "health".

يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع 2 وإدارته من خلال تعديلات نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية والنوم وإدارة الإجهاد.

هل فقدان الوزن لعكس مرض السكري يناسب الجميع؟



قد يكون فقدان الوزن فعالًا بالنسبة لمعظم الناس لإعادة نسبة السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي، سواء في مرض السكري أو في مرحلة ما قبل السكري وقد لا يكون الدواء السحري لبعض الناس ".

ومع ذلك ، يجب أن تنغمس في تقنيات فقدان الوزن الصحية والمستدامة.

بعد فقدان الوزن، من المهم الحفاظ عليه لجني فائدة السكر الطبيعي في الدم".

نصائح لإنقاص الوزن لمنع مرض السكري:



1. اختر الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية:



اختر الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية الخضار والفواكه منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالمغذيات، لذلك لو كان نصف طبقك مليئًا بالخضار المطبوخ على البخار، فسيكون أقل من 100 سعرة حرارية كلما زاد عدد الألوان الموجودة في الطبق ، زادت الفيتامينات والمغذيات النباتية التي تحصل عليها والكثير من الألياف أيضًا.

2. اختيار الحبوب



اختر الحبوب غير المكررة، وتناول أنواعًا مختلفة من الحبوب مثل: الكينوا وقمح الحبوب الكاملة.

3. تناول البروتين



تناول البروتينات النباتية وسيكون لديك دهون أقل بكثير تناول قطعًا قليلة الدهون إذا كنت تتناول بروتينًا حيوانيًا على سبيل المثال ، ستحتوي صدر الدجاج على دهون أقل بكثير من أرجل الدجاج.

4. المواد الغذائية غير المصنعة



اجعل الطعام أقرب ما يكون إلى الشكل الطبيعي الأطعمة المكررة ، أو أي شيء مصنوع منها، مثل البسكويت ومنتجات المخابز ضارة لسكر الدم، لن تؤدي فقط إلى زيادة نسبة السكر في الدم، بل ستجهد البنكرياس أيضًا.

5. قطع الدهون



قلل من الدهون، حيث تمنع الأحماض الدهنية في الدم دخول الأنسولين، مما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز في الدم.

و يرتبط مرض السكري بالفعل بارتفاع نسبة الدهون في الدم بقدر ما يتعلق بسكر الدم.

6. تناول الحد الأدنى



تناول كميات صغيرة للتحكم في السعرات الحرارية، وسيكون تناول الطعام في طبق صغير وممارسة الأكل الواعي مفيدًا.

7. المشي



تأكد من تضمين المشي في الجدول الزمني الخاص بك، المشي من أجل إنقاص الوزن فكرة جيدة، إنه تمرين رائع ويمكن القيام به في أي وقت وفي أي مكان.