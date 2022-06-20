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غرفة عمليات المعلمين: لم نتلق شكاوى فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 20 يونيو 2022 12:49 م
غرفة عمليات المعلمين: لم نتلق شكاوى فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أكد محمد عبدالله، الامين العام لنقابة المهن التعليمية، رئيس غرفة عمليات النقابة المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين فى امتحانات الثانوية العامة، أن غرفة عمليات النقابة تلقت تقارير المتابعة من غرف العمليات التابعة للنقابات الفرعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، والتى أوضحت أن اليوم الأول من أعمال امتحانات الثانوية العامة يسير بشكل جيد، ولم يتم رصد أي شكاوى تثير القلق .
 
ولفت عبد الله، فى بيان، إلى أنه يوجد أكثر من 100 ألف معلم يشاركون فى أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى على مستوي الجمهورية، مؤكداً أن غرفة عمليات المعلمين الرئيسية والغرف التابعة لها بجميع المحافظات تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المعلمين.
 
وكانت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قررت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية.
 
وأوضح نقيب المعلمين أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية ، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.
 
وأكد "الزناتي" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية ، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر وآمن.
 
وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية ،  ضرورة أن تكون هناك متابعة على أرض الواقع ، وعمل زيارات مستمرة لاستراحات المعلمين والتأكد من توفير كل سبل الراحة لهم ، والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشاكل، حتى يشعر المعلمين بالاستقرار أثناء أعمال الامتحانات .
 
وخصصت النقابة العامة للمهن التعليمية رقم على الواتس آب " 01555208606"  لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .
 
 
 
 

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