اليوم السابع
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عضو بنقابة الصيادلة يطالب بتكليف جميع خريجى دفعة 2020

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:57 م
عضو بنقابة الصيادلة يطالب بتكليف جميع خريجى دفعة 2020 نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت ــ آية دعبس

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قال الدكتور كريم بدر حلمى عضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال نقابة الصيادلة، عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الشئون الصحية  بالمجلس، إنه تم باجتماع لجنة الشئون الصحية أمس والذى عقد بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن تأخر تكليف الصيادلة دفعة 2020، إضافة إلى مناقشة 13 طلب إحاطة أخرى قدموا من أعضاء بالمجلس بشأن هذا الأمر.
 
وأضاف فى بيان، أن الدكتور خالد عبدالغفار أعلن بالاجتماع، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان عن تكليف 90% من الصيادلة دفعة 2020، مؤكداً أنه طالب خلال الاجتماع بضرورة تكليف كامل دفعة 2020 دون استثناءات، مع تحديد خطة واضحة ومعلنه لتكليف الخريجيين الجدد تجنباً لحدوث أزمات متكررة كل عام.
 
وأكد بدر على دعم نقابة الصيادلة لتكليف كامل خريجى دفعة 2020، والسعى الدائم والتواصل مع كافة الجهات والمسئولين لحل أزمة التكليف حرصاً على مستقبل الخريجين الجدد.
 
 
 
 

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تكليف الصيادلة

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