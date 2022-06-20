شركة جازبروم الروسية: تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بحجم 41.7 مليون متر مكعب يوميا

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قال المتحدث باسم شركة "جازبروم" الروسية سيرجي كوبريانوف إن الشركة تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بحجم 41.7 مليون متر مكعب يوميًا من نقطة توريد "سودجا"، مضيفًا أن أوكرانيا رفضت توريد الغاز عبر نقطة "سوخرانوفكا".

وذكرت الشركة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "جازبروم تمد أوروبا بالغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني من نقطة توريد سودجا، ويبلغ 41.7 مليون متر مكعب اعتبارًا من اليوم، بعدما كان حجم الضخ يبلغ 41.4 مليون متر مكعب، وتم رفض طلب تشغيل نقطة توريد سوخرانوفكا".

وتوقفت أوكرانيا منذ 11 مايو الماضي عن توريد الغاز عبر "سوخرانوفكا"، حيث بقي خط "سودجا" الوحيد لعبور الغاز إلى أوروبا.