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سفير السعودية بمصر: زيارة ولى العهد تعكس عمق العلاقات بين القاهرة والرياض

الإثنين، 20 يونيو 2022 10:15 م
سفير السعودية بمصر: زيارة ولى العهد تعكس عمق العلاقات بين القاهرة والرياض السفير أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية في مصر
كتب أيمن رمضان

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قال السفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية فى مصر، إن زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، تعكس مستوى العلاقات الكبيرة والعميقة والقوية بين البلدين إلى جانب التاريخ الطويل والعريق بين الجانبين، وتابع:" اول زيارة قام بها الملك عبد العزيز بعد توحيد المملكة كانت لمصر".

وأضاف "نقلى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن هناك توافق فى الروئ واصطفاف فى مواجهة التحديات بين القاهرة والرياض، وتابع:" كافة التحركات المصرية السعودية ساهمت فى استتباب الأمن والاستقرار فى المنطقة كافة وليس مصر والسعودية فقط".

ولفت "نقلى"، أن زيارة ولى العهد لمصر، ستتضمن بحث القضايا الإقليمية ومستجداتها والتنسيق والتشاور فيما بين البلدين تجاه الأمن والاستقرار فيما يخص هذه القضايا، وتابع: "الشق الثنائى متعلق بالاقتصاد ونظراً للتاريخ الطويل والعريق بين البلدين فى التعاون بين الجانبين ووصولها إلى العلاقات الاستراتيجية"، لافتاً إلى أن الاستثمارات السعودية بمصر تصل لـ30 مليار دولار، مضيفاً:" وبالتأكيد هناك آمال للقيادة بزيادة هذا الرقم".


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السفير السعودى



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