محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير السعودية في مقر السفارة بالقاهرة

جنوب سيناء - محمد حسين

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السفير أسامة بن أحمد نقلي السفير السعودي لدى جمهورية مصر العربية ، وذلك بمقر السفارة في القاهرة.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان أن اللقاء تناول العلاقات الودية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وبحث سبل التعاون في المجالات المختلفة .

وفي ختام اللقاء، قام محافظ جنوب سيناء بإهداء نسخة من المصحف الشريف إلى السفير السعودي، توطيدا وتعبيرا عن العلاقات الودية المتميزة، حيث حضر اللقاء العميد حسني رضوان، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، بمحافظة جنوب سيناء.