زيلينسكى: 5 ملايين أوكرانى غادروا البلاد ولن أسميهم لاجئين لأنهم سيعودون

كتب خالد إبراهيم

نشر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى مجموعة من الصور المؤثرة، لمواطنين أوكرانيين، يغادرون البلاد بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وأكد أن هناك أكثر من 5 ملايين أوكرانى أضطروا لمغادرة البلاد، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".



الحرب الأوكرانية الروسية



الحرب الأوكرانية الروسية

وقال زيلينسكى: "اليوم 117 من الحرب.. خلال هذا الوقت، أُجبر أكثر من 5 ملايين أوكرانى على مغادرة منازلهم والتوجه إلى الخارج.. من حيث المبدأ، لا أريد أن أسميهم لاجئين.. أعتقد أنهم سيعودون إلى ديارهم، حالما تغادر روسيا أرضنا.. حالما يتم إحلال السلام.. سنفعل كل ما هو ممكن من أجل هذا".



الحرب الأوكرانية الروسية



الحرب الأوكرانية الروسية

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مدينة ميكولايف في جنوب البلاد، في وقت تدور فيه معارك شرسة قرب سيفيرودونيتسك في دونباس شرقا.

وقال زيلينسكي ، مخاطبا الوحدات المنتشرة في أوديسا ، حسبما أفادت قناة " فرانس 24" ، "المهم أنكم أحياء، طالما أنتم أحياء سيبقى هناك جدار أوكراني صلب يحمي بلادنا"، وأعرب عن شكره للوحدات القتالية، "أود أن أشكركم باسم الشعب الأوكراني وباسم دولتنا على العمل الرائع الذي تؤدونه لخدمتكم الممتازة لبلادكم".



الحرب الأوكرانية الروسية



الحرب الأوكرانية الروسية

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن مجلس الأمن الأوكرانى،كشف، يوم السبت، عن تعرض الرئيس فولوديمير زيلينسكي لـ 5 محاولات اغتيال منذ بداية الحرب الروسية على بلاده، وفقًا لـ"العربية"، وفي مارس الماضي، ذكرت تقارير إخبارية أن زيلينسكي نجا من 3 محاولات اغتيال خلال الأسبوع الأول من الحرب الروسية.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الكرملين أرسل مجموعة من مرتزقة "فاجنر" وقوات شيشانية خاصة إلى أوكرانيا من أجل قتل زيلينسكي، لكن تلك المحاولات باتت بالفشل وجرى إحباطها من طرف العناصر المناهضة للحرب داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.



الحرب الأوكرانية الروسية



الحرب الأوكرانية الروسية

وكان زيلينسكى الذي نادرًا ما يتنقل خارج العاصمة كييف منذ بدء الغزو الروسي، أجرى اليوم السبت، زيارة لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا، وتعد هذه المدينة هدفًا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا. ووفقا لمكتب الرئاسة الأوكرانية، تفقد زيلينسكي الدمار في ميكولايف جراء المعارك، كما كرم عددا من القادة العسكريين في ميكولايف، وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشاد بالقرار التاريخي للاتحاد الأوروبي، بعد أن أيدت دول التكتل من بروكسل، وضع أوكرانيا على قائمة مرشحي العضوية الأبرز.