اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زيلينسكي يزور الجبهة الجنوبية مع احتدام القتال فى دونباس شرقا

الأحد، 19 يونيو 2022 09:04 ص
زيلينسكي يزور الجبهة الجنوبية مع احتدام القتال فى دونباس شرقا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ.ش.أ

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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة ميكولايف في جنوب البلاد، في وقت تدور فيه معارك شرسة قرب سيفيرودونيتسك في دونباس شرقا.

وقال زيلينسكي ، مخاطبا الوحدات المنتشرة في أوديسا ، حسبما أفادت قناة " فرانس 24" ، "المهم أنكم أحياء، طالما أنتم أحياء سيبقى هناك جدار أوكراني صلب يحمي بلادنا".

وأعرب عن شكره للوحدات القتالية ، قائلا "أود أن أشكركم باسم الشعب الأوكراني وباسم دولتنا على العمل الرائع الذي تؤدونه لخدمتكم الممتازة لبلادكم ".

وفي انتقال نادر خارج كييف حيث يقيم لأسباب أمنية، توجه زيلينسكي إلى مدينة ميكولايف المطلة على البحر الأسود وزار القوات القريبة في منطقة أوديسا المجاورة.

وقد ركزت القوات الروسية جهودها في شرق أوكرانيا وجنوبها خلال الأسابيع الأخيرة بعد فشل محاولتها للسيطرة على العاصمة كييف اثر بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.

 


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