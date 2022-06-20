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زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة سوزو اليابانية

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:58 ص
زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة سوزو اليابانية مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالا بلغت قوته حسب التقديرات الأولية 5 درجات هز مدينة سوزو الواقعة على أطراف شبه جزيرة نوتو في شمال البلاد صباح اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وبلغت قوته "5 درجات" على مقياس شدة الزلزال، وأكدت أنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) .

وهز زلزال المنطقة ذاتها بعد ظهر الأحد، وكانت شدته 5.2 على مقياس ريختر، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار، لكن السلطات تحث على توخي الحذر من الانهيارات الأرضية المحتملة أو سقوط أجسام.

 

 

 


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