روسيا: مسألة جعل سعر صرف الروبل عند مستويات مثالية أمر مهم لاقتصادنا

كتب أحمد عرفة

أكد أندريه بيلوسوف نائب رئيس الوزراء الروسي أن مسألة أن يكون سعر صرف الروبل عند مستويات مثالية أمر مهم للاقتصاد الروسي، لافتا إلى الآلية التي تعمل على ضمان استقرار سعر الصرف العائم لا تعمل في ظل الظروف الحالية لذا يجب على السلطات إعادة التفكير في الآليات الاقتصادية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أن السلطات الروسية، بما في ذلك الحكومة والبنك المركزي الروسي، تناقش مسألة الانتقال إلى استهداف الروبل وليس التضخم.

ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن سعر الصرف الأمثل للعملة الروسية بالنسبة للاقتصاد الروسي هو في نطاق 70 - 80 روبلا، لذلك من الضروري العودة إلى هذا المستوى في أسرع وقت ممكن.