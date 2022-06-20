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روسيا: الاتحاد الأوروبى يتنصل من وثائق روسيا بشأن عضوية ليتوانيا به

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:41 ص
روسيا: الاتحاد الأوروبى يتنصل من وثائق روسيا بشأن عضوية ليتوانيا به الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد عرفة

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أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليموف، أن ليتوانيا أطاحت بالمقعد الذي تجلس عليه كدولة في الاتحاد الأوروبي بحصارها المفروض على كالينينجراد، وانتهاكها للاتفاقية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف عضو مجلس الاتحاد الروسي أن الحصار المفروض على كالينينجراد يلغي عضوية ليتوانيا في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لروسيا.

وأوضح عضو مجلس الاتحاد الروسي أن الاتحاد الأوروبي يتنصل هو نفسه من وثائق روسيا بشأن عضوية ليتوانيا به، وفي هذه الحالة، سيكون لموسكو حرية التصرف لحل هذه المشكلة بأي وسيلة.

 


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