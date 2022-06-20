خارجية ألمانيا تدعو لمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة "مرشحين" لعضوية الاتحاد الأوروبى

كتب أحمد عرفة

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة "مرشحين" لعضوية الاتحاد الأوروبى، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن على دول الاتحاد الأوروبي استغلال اللحظة التاريخية، ومنح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي، بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة، 17 يونيو، بمنح هاتين الدولتين وضع الدول المرشحة مع استيفاء عدد من الشروط المسبقة لبدء مفاوضات الانضمام.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية،: إننا نواجه لحظة تاريخية، وأعتقد أنه يجب أن يكون الجميع على دراية بالمسؤولية الخاصة لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي هذه الأيام، وأنا مقتنعة بأننا الآن نتحمل مسؤولية ليس فقط أن نوضح لأوكرانيا أنها تنتمي إلى أوروبا، وأننا ممتنون لها لحماية القيم الأوروبية، بل وأيضا أن نقبلها في دائرتنا الأوروبية، والأمر نفسه، من وجهة نظري، ينطبق على مولدوفا.

واستطردت وزيرة الخارجية الألمانية، : من المثير للسخرية تماما في الوقت الراهن لمناقشة ما إذا كانت أوكرانيا أو مولدوفا قد أنهوا واجباتهم المنزلية في صورة المتطلبات التي تنطبق على المرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي، ونحن في المرحلة التي نحتاج فيها إلى اتخاذ قرار.