حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة، بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.



تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، اعمال تجميل وتطوير مدخل "الأمل" بالطريق الدولى الساحلى، حيث تم تنفيذ حملات نظافة، وزراعة نجيل طبيعى بالجزيرة الوسطى.



أشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة والتجميل، وذلك لرفع كفاءة النظافة العامة بالقرى، ومتابعة أعمال حملة طرق الأبواب لليوم الرابع على التوالى، وذلك لتقديم التطعيم ضد فيروس كورونا بالوحدة الصحية التابعة للوحدة المحلية لقرية "الفيروز"، وذلك من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بالإضافة إلى متابعة العمل على رفع المطابق، وتطهير شبكة الصرف الصحى بقرية "أم القرى"، وجارى المتابعة المستمرة لحين الانتهاء من الأعمال، وايضاََ متابعة رى الأشجار المنزرعة بالقرية، وذلك بمعدات الوحدة المحلية لقرية الفيروز، فضلاً عن متابعة تنفيذ أعمال تركيب اغطية لمطابق الصرف، وتسليك الصرف الصحى بقرية "بقلولة" وتمهيد ورفع كفاءة طريق "الرياض ابوصالح".



وتابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة اليومية، وذلك لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، ورفع مستوى كفاءة النظافة العامة بالمدينة، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، والطريق الموازى لرافد الطريق الدولى الساحلى، ومحيط المدارس، وطريق المقابر، والكورنيش، بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت، وذلك لرفع كفاءة النظافة العامة، رفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسى، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلاً عن تفقد جاهزية اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، وتجهيز مدخل وساحة أنتظار الطلاب، وعمل تندات ومظلات خارج اللجان، وتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة الطلاب مع أتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية، وتكثيف حملات النظافة العامة بمحيط المدارس، والطرق المؤدية إليها، وتذليل كافة العقبات.



وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، رفع كفاءة الطرق ونظافتها بقرية التفتيش، حيث تم مسح وتمهيد مخارج ومداخل القرية، لرفع كفاءة الطرق، ونظافتها، ومتابعة استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة بقرى (الورق، والروضة، والبلاصى، وبرية لاصيفر، والحدادى)، ومتابعة أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامه بإستمرار، بالإضافة إلى تسليك خطوط خفض المنسوب بهذه القرى، فضلاً عن متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينه خلال الفترة الصباحية، ورفع المتولد اليومى من القمامة باستمرار.



كما أشرفَ احمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار رفع كفاءة الخدمات وتحسين المرافق العامة المقدمة للمواطنين بشكل عام، وذلك من خلال رفع المتولد اليومى من بقايا تجمعات القمامة بكافة المناطق المستهدفة، والشوارع بالمدينة والقرى، واستكمال تنفيذ البرنامج اليومى لخطة مجلس مدينة بلطيم، وذلك بانتشار كافة المعدات وأطقم العمالة اليدوية مصطحبة الأدوات اللازمة، لرفع مستوى النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بالمدينة.



وتابع فادى عبدالفضيل شميس، رئيس مدينة قلين، أعمال النظافة والتجميل بالمدينة، والصيانة اليومية لكشافات الإنارة، لرفع كفاءة منظومة الإنارة وأعمال النظافة والتجميل بالمدينة، حيث تم متابعه عمل صيانه للكشافات، ورفع كفاءة الإنارة العامة على الطريق الرئيسية، ومداخل القرى، وحول المصالح الحكومية والمدارس بقريه "طويله نشرت"، وتم متابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والطريق العام، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، واستكمال أعمال الصيانة اليومية لكشافات الإنارة، لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، ومتابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالطريق العام، وتغيير أعمدة الإنارة بطريق "قلين - دسوق"، بالإضافة إلى صيانة كشافات الانارة العامة بقرية "منية قلين"، وتم متابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج.