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تعزيزات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة لخلق مناخ هادئ للطلاب

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:00 ص
تعزيزات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة لخلق مناخ هادئ للطلاب امتحانات الثانوية العامة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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يشهد محيط لجان الثانوية العامة تكثيفا أمنيا، اليوم الإثنين، لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابته بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون. 
 
كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الإمتحانات.
   
 وتفقد مديرو الأمن على مستوى الجمهورية محيط لجان الإمتحانات، للتأكد من جاهزية وإستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين .. والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الإمتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم ، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الإمتحانات.

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