تداول 17530 طن بضائع عامة ومتنوعة و396 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 17530 طن بضائع عامة متنوعة و396 شاحنة و37 سيارة ملاكى، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن، وبلغ إجمالى حركة الصادرات تداول 5577 طن بضائع عامة ومتنوعة، 239 شاحنة، 16 سيارة.

كما بلغ إجمالى حركة الواردات تداول 11953 طن بضائع عامة ومتنوعة، 157 شاحنة، 21 ملاكى، واستقبل ميناء سفاجا السفينة FLOWER OF SEA بحمولة 9504 أطنان أسمدة وأملاح والسفينة الحرية باجمالى 76 شاحنة بحمولة 1842 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة عمان بإجمالى 29 شاحنة بحمولة 367 طن بضائع عامة ومتنوعة و١٣ ملاكى.

كما غادرت السفينة أمل بإجمالى 94 شاحنة بحمولة 2324 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 ملاكى والسفينة الحرية باجمالى 84 شاحنة بحمولة 2293 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 ملاكى والسفينة عمان باجمالى 26 شاحنة بحمولة 578 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 ملاكى.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالى 8 شاحنة بحمولة 116 طن بضائع عامة و 124طن ترانزيت إلى ليبيا و8 ملاكى و44 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالى 35 شاحنة بحمولة 382 طن بضائع عامة و1 ملاكى، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1643 راكب بموانئها.