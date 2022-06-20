بروتوكول تعاون بين غرفتى القاهرة وطرابلس لزيادة التبادل التجارى والاستثمارى

كتب إسلام سعيد

وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع الغرفة الليبية للتجارة والصناعة والزراعة بروتوكول تعاون مشترك لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وليبيا خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد تجاري ليبي لغرفة القاهرة مكون من ناصر حمزة رئيس الجمعية العمومية رئيسًا للوفد، وناجي أبو جعلال نائب رئيس غرفة طرابلس، وأحمد الحجاجي عضو لجنة الإدارة، ويونس الزيداني المستشار القانوني بغرفة طرابلس.

وقع عن الجانب المصري أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وعن الليبي ناجي أبو جعلال نائب رئيس غرفة طرابلس، في حضور المهندس سامح زكي نائب ثانى رئيس غرفة القاهرة، واللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة، وأشرف الشيمي سكرتير عام الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة " شريف يحيى، وأشرف خضر، وكريم غنيم، وإيهاب سعيد، ووليد رمضان".

ويستهدف بروتوكول التعاون تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وتبادل الخبرات وعقد اللقاءات الثنائية المباشرة والافتراضية، وتبادل كافة البيانات والمعلومات التي من شأنها تطوير العلاقات التجارية والصناعية المشتركة.

كما يستهدف البروتوكول توفير كافة المعلومات عن احتياجات السوقين والفرص الاستثمارية المُتاحة بينهما، وتنظيم لقاءات ثنائية بين المصدرين والمستوردين في البلدين وإقامة شراكات ثنائية في المجالات المختلفة.