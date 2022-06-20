المشدد 5سنوات لمدير قرية "أساتذة الأطباء" استولى على أموال التصالح بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر، والمستشار هيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتير المحكمة سعد السعران، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم " ع.ال.ا " في اتهامه بالاشتراك في تزوير محررات رسمية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة للحكم فيها.

بداية أحداث القضية رقم 12541 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد بعدة بلاغات ضد المتهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بدون وجه حق وتقديم لهم مستندات مزوره .

كشفت تحريات ضباط الأموال العامة، أن المتهم " ع.ال.ا"، والذي يعمل مديرا تنفيذيا لقرية الأطباء بطريق الساحل الشمالي دائرة قسم العامرية ثان، اشترك مع آخر مجهول في تزوير المحررات المنسوب صدورها لحي العامرية ثان" نموذج 3" ، " نموذج 9 " بطريق الاصطناع وتقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بحي العامرية وكذا امضاءات الموظفين المختصين بتحرير تلك المحررات قمت قدمها للمجني عليهما كل من " ع.م.ا" استاذ متفرغ بكلية طب جامعة الإسكندرية و " م.م.ا" استاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية و" ح.ع.ع" استاذ متفرغ كلية الطب بجامعة الإسكندرية و " س.م.ال" استاذ متفرغ بكلية الطب بجامعة الإسكندرية و " ف.م.ك" استاذة بطب الأطفال جامعة الإسكندرية و " ر.م.خ" استاذ تخدير كلية الطب بجامعة الإسكندرية و " ع.ع.ع" حاصل علي دبلوم و " ج.ر.ح" حاصلة علي ليسانس اداب و " ه.ا.ب" دكتورة صيدلانية.

وأنه تحصل منهم على أموال بصفته المدير التنفيذي لقرية أستاتذة كلية الطب، وتقدم لحي العامرية ثان لإنهاء إجراءات التصالح بشأن مخالفات المباني وتحصل منهم علي المبالغ علي مبلغ 870 الف جنيه وقدم محررات اميرية عدد 7نمودج 3 بشأن تقديم طلب تصالح و عدد 7 محررات نموذج 9 بشأن إخطار قبول طلب التصالح ، وعند علم المجني عليهم بالتزوير والاستيلاء على أموالهم قاموا بتحرير محضر ضد المتهم وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.